Генпрокуратура Беларуси не усматривает нарушений в проведении расследования уголовного дела об организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря

Об этом сообщил накануне журналистам генеральный прокурор Беларуси Григорий Василевич.

Расследованием занимается следственная группа, в состав которой входят сотрудники МВД и КГБ. По словам ген-прокурора, все обвиняемые имеют право на получение помощи адвокатов, причем присутствие адвокатов обязательно при проведении следственных действий.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

31 декабря представитель прокуратуры посещал находящихся в СИЗО КГБ, и жалоб по этой части не поступало. Более того, я попросил это лицо подписать, так это или нет.

Комментируя итоги работы органов прокуратуры за минувший год, Григорий Василевич отметил, что в Беларуси уровень преступности стабильно снижается: за 2010 — почти на 7%. За последние три года наметилась устойчивая тенденция сокращения числа тяжких и особо тяжких преступлений. Существенно вырос и уровень их раскрываемости. Что касается работы Генпрокуратуры в текущем году, то она направлена, прежде всего, на снижение числа обращений граждан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».