Генпрокуратура Беларуси: Информация о том, что у Бебенина была сломана нога, а на теле найдены ссадины, не соответствует действительности

Ряд СМИ развернули кампанию по дезинформации населения по поводу смерти журналиста Олега Бебенина. Об этом заявили сегодня в генпрокуратуре. Субъективные мнения могут расцениваться лишь как давление на следствие.

Например, информация о том, что у погибшего была сломана нога, а на теле найдены ссадины - не соответствует действительности. Также заявляется, что тело обнаружил брат покойного, хотя на самом деле это сделали знакомые его жены.

Вместе с тем, уже установлен ряд важных фактов. В частности известно, что на месте происшествия следов борьбы не обнаружено, в целости остались и личные вещи журналиста. Поэтому основной версией следствия остается самоубийство. Проверка продолжается. При необходимости к работе могут подключиться эксперты-криминалисты из стран ОБСЕ.

Андрей Швед, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

Нами проверяется несколько версий. Первая версия: это самоубийство журналиста. Вторая версия - убийство и инсценировка самоубийства. По результатам проведенных проверочных и иных мероприятий нет никаких данных, которые бы ставили под сомнение оснровную версию - самоубийство журналиста. Но вторая версия со счетов не снимается. Мы работаем в полном объеме.