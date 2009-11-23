Генплан: Частный сектор в Минске - оставить

[видео].

В обсуждении генплана Минска участвовало около 8 тысяч горожан, и их пожелания постарались учесть в этом документе. В частности, здания, которые отвечают современным требованиям городского облика, оставить.

К примеру, такая актуальная тема как снос частного сектора. В итоге, под влиянием именно мнения горожан, в новом Генплане Минска записали – не сносить подряд все частные дома, как это планировалось ранее. Те из них, которые отвечают современным требованиям городского облика, оставить.

Новую версию Генплана Минска вообще формировали исключительно под потребности горожан. Это только поначалу кажется, что все новые мега- и министройки исключительно под запросы будущего чемпионата мира по хоккею, быть хозяином которого впервые выпало Минску. На самом деле, чемпионат пройдет, а новые суперсовременные объекты спортивной инфраструктуры, общественные, торговые и развлекательные центры, идеальные дороги и удобные транспортные развязки останутся.

Одна из проблем больших мегаполисов – перенаселенность. Именно бурный рост числа жителей в столице стал одной из причин пересмотра параметров Генплана Минска.



Увеличение числа жителей в прогрессии вызывает рост транспортного потока. Потому в Генплане заложили 2 новшества – строительство 2-ой МКАД и бурный рост столичного приграничья – так называемых городов – спутников.

Появление возле Минска второй кольцевой – дело решенное: глава государства сразу одобрил эту задумку архитекторов. Этот автобан (он, похоже, будет пошире, посовременнее ныне существующей МКАД), соединяющий магистральные направления Москва - Берлин и Вильнюс – Киев, поможет рассредоточить транзитные грузовые потоки и вынести логистические центры за пределы города.



Города – спутники. Первыми станут Смолевичи – в 2011 году – и Заславль. Этот статус подразумевает, что условия жизни в этих городских поселках будут приравнены к столичным, а добраться до столицы, по планам градостроителей, будет просто и дешево. То есть проживать в Смолевичах и Заславле станет не менее престижно и удобно, чем в самом Минске.

Полностью решить транспортную проблему не удалось ещё ни одному крупному городу. Каждый мегаполис ищет свои способы ограничения автомобильных потоков. В минском Генплане прописана одна из таких мер: в перспективе въезд иногороднего транспорта ограничить с целью разгрузить насыщенное автомобильное движение внутри столицы. Для этого нужно будет создавать соответствующую инфраструктуру на въезде в город, в частности, строить автомобильные стоянки, и обеспечить в этих местах движение городского транспорта до любого столичного микрорайона.

ЧИЖОВКА

Типично спальный район с соответствующей инфраструктурой. Микрорайон строили в 60-ых годах прошлого века. Сегодня из достопримечательностей здесь – лишь минский зоопарк и Чижовское водохранилище. К 2014 году, когда Минск будет принимать чемпионат мира по хоккею, именно Чижовку преобразят до неузнаваемости: по всем правилам современной спортивной архитектуры.

Вот он, комплекс, весьма необычной формы, где будет захватывать дух от профессиональной игры спортивных звезд. Удивят жителей Чижовки и новые дороги (они станут ровнее и шире), и транспортные развязки. Архитекторы даже предложили для удобства провести сюда трамвай или, может быть, электричку, чтобы добираться в центр города. Проект превращения к 2014 году Чижовки в современный микрорайон обойдется в 7 триллионов рублей.

ЦЕНТР МИНСКА

Архитекторы уверены – облик этой части Минска нужно сохранить без кардинальных изменений. Потому к проекту строительства здесь, на набережной Свислочи, гостиничного комплекса зодчие присматривались с особым пристрастием. Лишь после долгих раздумий прозвучало «да». Суперсовременный отель от известного зарубежного бренда здесь распахнет свои двери к 2014-ому году.

Кемпински - серия высококлассных отелей старейшей в Европе компании, расположена практически на всех континентах. То, что возведут вдоль набережной Свислочи, в полной мере будут соответствовать архитектуре и духу проспекта Независимости. Фасады выполнят в традиционном стиле центрального проспекта города с особым акцентом на детали из натурального камня. Особое внимание иностранные градостроители уделят набережной для отдыха горожан.

ПРОСПЕКТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Одна из главных артерий Минска. А эта его часть претендует на звание главного места для шоппинга и отдыха минчан. Здесь строят 4-хэтажный торгово-развлекательный комплекс с супермаркетами, кафе-ресторанами. И даже ледовый каток будет на 4-ом уровне.

7 объектов обещественного питания, от элитных ресторанов до закусочных, тут же мультиплекс и ночной клуб. В этом здании на Победителей, 65 можно будет находиться безвылазно целые сутки.

Вообще проспекту Победителей архитекторы уделяют много внимания. В этот раз они представили ещё 2 проекта (музей Великой Отечественной войны – его построят кольцом вокруг стелы «Минск– город–герой) и многофункциональный комплекс возле гостиницы Планета.

«ДИНАМО» И «ТРАКТОР»

Спортивный интерес двигал столичными градостроителями, когда они решили сдвинуть с места проекты двух стадионов: «Динамо» и «Трактора». Итак, Динамовское футбольное поле немного подправят, крышу делать так и не решились – это весьма сложно. А вот футбольное поле со всей современной атрибутикой как раз-таки будет на месте стадиона Трактор в районе Партизанского проспекта: на 50 тысяч мест с крытыми трибунами. Строители уступят место спортсменам уже в 2014 году.

