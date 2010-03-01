Генеральская жена: Твоя жизнь подчинена регламенту, который ты, может быть, вообще не приемлешь

Быть генералом почетно, но и ответственно. Те, кто носит погоны, об этом не забывают никогда. А помогают им и не забыть, и выглядеть на все сто, и воинский долг выполнять достойно, те, кто сидит в глубоком бытовом тылу. Супруги, или как их называют в народе – генеральши.

«Чтобы стать женой генерала – надо выйти замуж за лейтенанта! Да по гарнизонам с ним поездить». Все хорошо помнят фразу из народно любимого фильма, ведь как жизненно и точно здесь подмечено. Жены лейтенантов поняли, именно с них начинаются генеральские жены. А те, в свою очередь, ощутили гордость, ведь кому как не им знать, что такое надежный армейский тыл.

Елена Бабкина, жена лейтенанта:

– Мы познакомились 10 ноября в 2005 года...

Она не очень-то любила дискотеки. Училась, училась и еще раз училась.

Елена Бабкина:

– И вот, почему-то, именно в этот день мы с подружками вышли всей комнатой на дискотеку.

Общежитие, в котором она весело жила от сессии до сессии, стоит на месте. И вахтерши – такие же строгие. Лену, теперь постороннюю, не пускают. Но ей бы посмотреть одним глазком.

В шумном зале ресторана – она долго не замечала подтянутого курсанта авиационного колледжа. А он долго стеснялся, но все-таки решился.

Елена Бабкина:

– Он подошел и пригласил меня на танец. Я естественно согласилась, потому что уже тогда в нем была военная выправка, и чувствовалось, что это настоящий мужчина.



И кое-что она поняла сразу.

Елена Бабкина:

– Когда я познакомилась с ним. Когда я узнала, почувствовала в общении что это такое, я сразу решила, что хочу, чтобы у меня муж был военным.

Теперь, жена лейтенанта – уверена. Счастье, действительно падает с неба. И залетает в окна.

Елена Бабкина:

– Очень интересно, как он попал к нам в комнату, я тогда удивилась, говорю, как ты попал сюда, что-то здесь не то. А он говорит – я же в авиационном учусь, я залетел через окно.

Светлана Баштаненко, жена генерал-майора:

– Это дальномер высоты стоит, гудит. А это то, что является неотъемлемым членом нашей семьи – это «П-18», на которой Владимир Павлович продолжал свою службу после Полтавского зенитно-ракетного училища.

Эти пейзажи она никогда не находила живописными. И в детстве мечтала совсем о другом.

Светлана Баштаненко:

– Я говорила, нет мама, я никогда не буду жить так как ты. Когда папа целыми днями на полигонах. Зачем мне такая жизнь? Не хочу!

Но сердце-то не военно-обязанное. Ему не прикажешь.

Светлана Баштаненко:

– Володя вызвался. Можно я тебя провожу? Я говорю – почему бы и нет. Вот с тех пор и провожает.

И теперь Светлана Дмитриевна знает о противовоздушной обороне не хуже своего супруга. И по радиолокационной станции может проводить экскурсии.

Она тоже вышла замуж за лейтенанта. Но стала женой генерала. Если вспомнить точно – они служили в 7 гарнизонах. Трех тогда еще советских республик и ГДР. Коммуналки, общежития и съемные квартиры. И наконец, муж – дослужился, а она – заслужила вместе с ним. Самый комфортный этаж.

Светлана Баштаненко:

– На третьем этаже. Самый комфортный этаж. Окна выходят на другую сторону. Так считается, что в пятиэтажном доме, самый комфортный этаж – это третий. Это уже 5 или 6 наше место жительства.

Они поженились всего год назад. Муж предложил было копить деньги на съемную квартиру, а пока жить раздельно. Но Лена твердо решила. Теперь они всегда будут вместе, бок о бок.

Корреспондент СТВ:

– Как жена военного не боитесь, что это не последнее ваше совместное жилье?

Елена Бабкина:

– Нет, не боюсь. Более того, я думаю, что это точно не последнее.

Она готова упаковать чемоданы в любой момент и поехать за супругом пускай и на край света.

Елена Бабкина:

– У нас есть коробки, в которые можно быстро запаковать, например, утюг, микроволновку, лампу, вещи на переезд и т.д.

И уже привыкла жить по уставу.

Елена Бабкина:

– Иногда муж мне говорит – надо сделать так. Я говорю – да, есть, я все поняла!

Они и правда уникальные жены. Внешний вид супругов – не их рук дела. И пускай их кителя отличаются звездочками – генерал научился быть в безупречной форме еще лейтенантом.

Светлана Баштаненко:

– Владимир Павлович это все делает сам. Моя задача – только стряхнуть лишние ворсинки.

Елена Бабкина:

– Я только помогаю. Муж занимается формой сам.

Только о вечных ценностях со знанием дела пока может говорить только одна из коллег по замужеству.

Корреспондент СТВ:

– Готовы ли вы к тому, что не сможете заниматься тем, чем вы хотите?

Елена Бабкина:

– Я все-таки верю в то, что если очень сильно захотеть, то можно найти, как-то переквалифицироваться.

Светлана Баштаненко:

– Твоя жизнь абсолютно подчинена регламенту, который ты, может быть, вообще не приемлешь. Ты не можешь работать там, где ты хочешь. Я никогда не работала там, где я хотела. Я никогда не работала по своему образованию.

Правду о надежном тыле белорусской армии – Светлана Дмитриевна показала в фотоальбоме мужа. Она всегда была рядом, хоть и оставалась немного позади воинских званий. Когда лицо остается тем же. А меняются – только звезды на погонах. В этом она и нашла смысл своей жизни.

Елена Бабкина:

– Я здесь была считанное количество раз. Ну что, я сюда приеду, посмотрю на забор? А отпустить, вряд ли его отпустят.

Они обе, как одно целое. В одной – продолжение другой. И чтобы поздравить своих военных с праздником – и жене лейтенанта и жене генерала надо пройти КПП.

Только одна из них – пройдет его без препятствий. Но с сопровождением.

Это и их праздник. Во всяком случае, они заслужили так считать. И сегодня, как никогда, они должны быть рядом.

Светлана Баштаненко:

– В семье у него все в порядке. Он тогда может спокойно служить. Может выполнять поставленные задачи, если дома дети сыты. Жена спокойна, не переживает.

Анна Бунькова, Сергей Курков, Александр Горощенко, Руслан Гринкевич, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.