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Генеральный директор «Мозырьсоли» задержан за получение взятки в размере $8 тысяч прямо на рабочем месте

04 января 2012 13:33
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Новости Беларуси, Гомельская область. Незаконное денежное вознаграждение он получил от российского бизнесмена за предоставление рассрочки платежей.

Сейчас руководитель предприятия находится в СИЗО КГБ. По закону ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Крицина, пресс-секретарь управления КГБ по Гомельской области:
Директору «Мозырьсоли» предъявлено обвинение в получении взятки. Он был задержан с поличным непосредственно на рабочем месте после получения восьми тысяч долларов от представителя российских коммерческих структур. По данным следствия, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за заключение договора поставки продукции предприятия по льготным условиям с отсрочкой платежа.
В самой отсрочке платежа ничего криминального нет. Криминал заключается в том, что директор осуществил ее за взятку.

# общество # происшествия

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