Генеральная уборка Минска пройдёт в октябре

Месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий города назначен на второй месяц осени.

Об этом сообщил начальник отдела городского хозяйства Сергей Резкий на оперативном совещании в мэрии. Такая трудовая акция традиционно организуется осенью для того, чтобы подготовить объекты городского хозяйства к зимнему периоду. В частности, необходимо будет завершить ремонт дорог, комплексное благоустройство дворовых территорий, благоустройство и озеленение столицы. В преддверии холодов большое внимание уделят утеплению зданий и сооружений, остеклению лестничных клеток, сообщает БЕЛТА.

– Для организации и координации работ создана комиссия, в состав которой вошли заместители глав районных администраций, руководители коммунальных предприятий, председатели комитетов и начальники управлений горисполкома, – сказал Сергей Резкий.

Оценить результаты месячника руководство Минска намерено в конце октября – начале ноября во время традиционного объезда города.