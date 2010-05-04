Генеральная репетиция парада ко Дню Победы прошла сегодня ночью

До этого техника и солдаты оттачивали свое мастерство на полигоне.

А вот право последними поприветствовать гостей и ветеранов получила рота почетного караула. В составе парадных расчетов пройдут не только тысячи военнослужащих, но и около полутора сотен единиц боевой техники. Возглавит колонну живая легенда военного лихолетья — танк Т-34.

На этот раз шествие собралось полным интернациональным составом. Колонны пополнили российские и украинские расчеты. Улицы города проверила на прочность и тяжелая техника.

Танки, бронетранспортеры и впервые — зенитно-ракетные комплексы Эс-300 проехали стройными рядами по проспекту Победителей.

Анатолий Грицус, военный комендант военной комендатуры вооруженных сил:

Все парадные расчеты вышли на эту тренировку подготовленными практически полностью. Здесь, на проспекте Машерова, происходит фактически притирка к конкретной местности и конкретным условиям.

6 мая в Минске пройдет еще одна генеральная репетиция Парада Победы.

Пешую колонну по традиции откроют барабанщики. По проспекту пройдут парадные расчеты Военной академии Беларуси, военно-технического факультета БНТУ, гвардейских бригад и транспортных войск. Колонны пополнили российские и украинские расчеты. Завершит шествие сводная рота почетного караула. Плац-парад по традиции станет одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ.

К 9 мая рота подготовила новые элементы. Военнослужащие каждый год удивляют своей слаженностью, чёткостью и мастерством.