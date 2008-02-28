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Генеральная прокуратура усилит борьбу с коррупцией

28 февраля 2008 18:06
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Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Виктор Прус. Несмотря на снижение общего уровня коррупции, размер ущерба от этого вида преступлений в 2007 году по сравнению с 2006-м увеличился на 46% и составил более 82 миллиардов рублей.

За минувший год выявлено и зарегистрировано более трех тысяч коррупционных преступлений. В Генппрокуратуре, МВД и КГБ созданы спецподразделения, на которые возложены задачи по противодействию коррупции на более высоком уровне. Нераскрытыми числятся 34 умышленных убийства. В то же время раскрываемость заказных убийств в Беларуси в последние годы составляет 95%.
# общество

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