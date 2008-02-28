Генеральная прокуратура усилит борьбу с коррупцией

Об этом заявил заместитель генерального прокурора страны Виктор Прус. Несмотря на снижение общего уровня коррупции, размер ущерба от этого вида преступлений в 2007 году по сравнению с 2006-м увеличился на 46% и составил более 82 миллиардов рублей.



За минувший год выявлено и зарегистрировано более трех тысяч коррупционных преступлений. В Генппрокуратуре, МВД и КГБ созданы спецподразделения, на которые возложены задачи по противодействию коррупции на более высоком уровне. Нераскрытыми числятся 34 умышленных убийства. В то же время раскрываемость заказных убийств в Беларуси в последние годы составляет 95%.