Генеральная прокуратура предлагает повысить стоимость акциза на спирт

В первую очередь нужно исключить доступность дешёвых спиртных напитков и решить вопрос о ценовой политике.

Госпрограмма по предупреждению пьянства и алкоголизма, которая действует в нашей стране с 2006 года, предполагает ежегодное сокращение выпуска креплёных вин низкого качества на 10%. Ряд предприятий уже перешли на выпуск безалкогольных напитков или натуральных вин улучшенного качества. Но доступность алкоголя и его низкая цена остаются главными причинами увеличения потребления спиртного.

В первую очередь, считают в Генпрокуратуре, нужно исключить доступность дешёвых спиртных напитков и решить вопрос о ценовой политике.

- Мы понимаем, что если повысить стоимость спиртных напитков, то они хлынут с территорий сопредельных государств. Помимо того, это приведет к росту самогоноварения. Поэтому в первую очередь надо поднять стоимость акциза на спирт, тогда производство слабоалкогольных напитков и различных коктейлей станет невыгодным для предприятий. При этом остальные алкогольные напитки достаточно высокого качества не пострадают, их ценовой порог не повысится, - заявил Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь.