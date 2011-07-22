Генеральная прокуратура будет шире применять освобождение под залог и домашний арест

Эти меры наказания более экономичны, чем заключения под стражу. К примеру, в месяц один заключенный обходится бюджету примерно в 430 тысяч рублей.

На более широкое применение домашнего ареста направлен эксперимент, который уже около месяца проходит в Минском районе. Следить за перемещением человека позволяют специальные GPS-браслеты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В ведомстве сообщили, что до прошлого года до 30% наказаний составляло лишение свободы. Этот высокий процент реально может быть снижен.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

Пока избран полигон в Минском районе. Это больше применительно к домашнему аресту и ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Для того, чтобы было меньше затрат на его контроль и, в тоже время, он был под контролем.