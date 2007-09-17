Генеральная прокуратура Беларуси сделала ряд громких заявлений

По подозрению во взяточничестве задержаны начальник ремонтно-строительного участка олимпийского комплекса "Стайки" и начальник отдела инвестиций Министерства спорта и туризма. В отношении руководителей возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Так же представители прокуратуры заявили о завершении уголовного дела в отношении бывшего начальника ракетно-артиллеристского вооружения Министерства обороны Республики Беларусь полковника Талая и директора одного из столичных предприятий.

Злоупотребляя своим служебным положением, Талай по заниженным ценам распродавал технику, которая находилась на балансе Министерства.