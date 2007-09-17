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Генеральная прокуратура Беларуси сделала ряд громких заявлений

17 сентября 2007 10:40
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По подозрению во взяточничестве задержаны начальник ремонтно-строительного участка олимпийского комплекса "Стайки" и начальник отдела инвестиций Министерства спорта и туризма. В отношении руководителей возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
Так же представители прокуратуры заявили о завершении уголовного дела в отношении бывшего начальника ракетно-артиллеристского вооружения Министерства обороны Республики Беларусь полковника Талая и директора одного из столичных предприятий.
Злоупотребляя своим служебным положением, Талай по заниженным ценам распродавал технику, которая находилась на балансе Министерства.
# общество

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