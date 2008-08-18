Генеральная прокуратура Беларуси контролирует пересадку донорских органов

В результате проведения ряда проверок оказалось, что более 30 медицинских учреждений республики, которые обязаны сообщать об имеющихся донорах органов и тканей, не предоставляли эту информацию. Из 39 медучреждений, которые осуществляют их забор, только 2 предоставляли подобную информацию. Ежегодно в Беларуси проводится свыше 5-ти тысяч операций на головном мозге, летальность при которых 20%. А это около 400-сот доноров в год. За последние три года в Беларуси было проведено лишь 40 операций по трансплантации почки, а после проверки Генпрокуратуры в 2008 году уже было 60 таких операций.



И как нам сообщили нам в Министерстве здравоохранения, причина такого отношения к потенциальным донорам, заключается в некомпетентности отдельных медицинских работников.