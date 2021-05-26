Гендиректор СТВ: любой здравомыслящий человек, который видит, как обходятся с Беларусью, должен понимать, что ответ нужен жёсткий

Новости Беларуси. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. В Овальный зал по приглашению депутатов и сенаторов прибыл Президент. Как и ожидалось, в центре внимания – последние резонансные события, которые волнуют сегодня без исключения всех белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Любой здравомыслящий человек, который видит, каким образом иногда обходятся с Беларусью, с ее символикой, с ее идеологией, с ее Президентом, должен понимать, что ответ должен быть симметричным и достаточно жестким. И я думаю, что, наверное, эта встреча – это то, что сейчас хотят услышать и граждане Беларуси, и представители власти в Беларуси, и представители СМИ в Беларуси, чтобы понимать, какая стратегия нашей страны на ближайшее время.

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