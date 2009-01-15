Генассамблея ООН провозгласила 2009-й Международным годом астрономии

Официальная церемония открытия начнется сегодня в Париже. На ней выступят ведущие ученые и нобелевские лауреаты.

Во многих государствах в январе и феврале пройдут собственные церемонии, а астрономы-любители поставят на Улицах 30-ти стран телескопы со специальными светофильтрами, чтобы предложить всем желающим понаблюдать за солнцем. Также запланированы выставки фотографий Вселенной. А в апреле в рамках проекта "Сто часов астрономии" многие обсерватории проведут дни открытых дверей. Ряд мероприятий запланирован и в Беларуси.

В 2009-м с помощью космического телескопа Кеплер, ученые попытаются найти двойника Земли – твердую планету, где может быть в жидкой форме вода и существовать жизнь. 22-го июля земляне смогут наблюдать самое длительное в 21-м веке полное солнечное затмение – 6 минут 39 секунд. А в ноябре ожидается очень сильный метеорный дождь Леониды – 500 падающих звезд в час.