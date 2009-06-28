Геймеры из Гродненской области заняли все призовые места конкурса «Операция «Багратион»

Церемония закрытия состоялась сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Как отметила заместитель министра образования Татьяна Ковалева, «в конкурсе переплелись воедино и боевой дух, и суперсовременные технологии познания нового материала, и гордость, которая охватывает любого мальчишку, который не только победил в игре, но и почувствовал себя одним из солдат-победителей». По ее словам, эта игра, которая воплотила в себе правду о войне и советском народе-победителе, — уникальное явление на информационном поле восточноевропейского пространства.

Необычный подарок не только геймерам, которые изучают и играют в различные игры профессионально, но и далеким от компьютера взрослым подготовило СООО «Гейм Стрим» в преддверии празднования юбилея стратегической операции Красной Армии «Багратион» по полному освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. «Игра дает возможность изучить историю своей родины, побуждает ветерана рассказать правнуку истории о войне, вспомнить друзей и боевых товарищей», — отметила замминистра. Она считает, что с педагогической и психологической позиции игра несет большой позитив, сообщает БЕЛТА.