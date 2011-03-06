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Где ведется усиленное патрулирование в Минске?

06 марта 2011 14:53
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
Ежедневно на маршруты, которые мы разрабатываем, выходит более 220 человек, из которых около 30 — автопатрули. Мы усиленно отрабатываем районы, по которым, как мы считаем, ухудшается оперативная обстановка: совершается большее количество краж, хулиганств, правонарушений, больше лиц злоупотребляет спиртными напитками.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся работы минской милиции, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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