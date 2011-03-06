Где ведется усиленное патрулирование в Минске?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Ежедневно на маршруты, которые мы разрабатываем, выходит более 220 человек, из которых около 30 — автопатрули. Мы усиленно отрабатываем районы, по которым, как мы считаем, ухудшается оперативная обстановка: совершается большее количество краж, хулиганств, правонарушений, больше лиц злоупотребляет спиртными напитками.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся работы минской милиции, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.

Как узнать, кто является участковым инспектором района в Минске?

Милиционеры в Минске ездят в общественном транспорте в гражданской форме одежды, чтобы поймать карманных воров

Сколько времени нужно минской милиции, чтобы прибыть на место преступления?

Какие требования к абитуриенту, который хочет поступить в белорусский милицейский ВУЗ?

Один рабочий день из жизни молодого инспектора милиции и сотрудника ГАИ в Минске