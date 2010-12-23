Где в Минске в детских садах и школах занимаются по новейшим методикам?

В минском детском саду №118 занятия проходят не совсем обычно. К каждому ребенку — индивидуальный подход.

Алина Долгицкая:

В этом саду очень красиво, тут много построено и спальни очень красивые.

В красивых стенах стараются и жить красиво. Каждый день — концерты и дискотеки с перерывами на обед.

Яков Цеслер:

Здесь суп готовят так, как моя мама. Только моя мама не добавляет горох. Она вместо гороха фасоль добавляет. Фасоль — это и есть бобы!

Как успели заметить, дети здесь развиты не по годам. А к здоровью самых маленьких минчан — особое отношение. Этот детский сад — один из девятнадцати дошкольных учреждений санаторного типа. Слова «ингаляция», «электрофорез» и «дарсенвализация» дети произносят без запинки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Этот детский сад построили еще в 1962 году. Но от стройки прошлого века здесь осталась лишь основа. После реконструкции в 2005 году и воспитатели, и дети зажили по-новому.

***

Школе № 25 всего полтора года, но барьеров в ней меньше, чем в любой другой школе республики. И дело тут даже не в специальных лифтах и пандусах. Детям с ограниченными возможностями здесь открыты двери в любой класс. Восемь колясочников чувствует себя здесь практически полноценно. Уникальны в школе не только ученики, но и методики.

Здесь изучают не только литературу и математику, но и даже конструирование. Это стало не только изюминкой школы, но и открыло окно в совершенно новую методику республики.

В этот кабинет не зарастает народная тропа. Складывать из кубиков целые города сюда идут и дети, и их педагоги. Эта методика стала экспериментом в Беларуси. И он удался! Жизнь в школе стараются превратить в сказку. Делу дают время, а потехе — целые часы. Из мастерских по лепке юные скульпторы большого города уходить не торопятся, равно как и из спортивных залов.

Евгений Доброневский, заместитель директора по учебной работе СШ № 25 г. Минска:

Родители — преимущественно папы младших школьников — попросили, чтобы были организованы более профессиональные секции по футболу. И с этого года детям 6-7 лет предлагается заниматься в футбольном клубе «Динамо».

Профессионалам здесь работать — одно удовольствие. Дети уже успели отстоять честь школы на конкурсах и в соревнованиях большого города, причем не раз.

Оксана Гузовская, заведущая производством СШ № 25 г. Минска:

В нашем районе много многодетных семей. У нас около пятисот детей, которые питаются бесплатно. Это дети из домов семейного типа.

Это сенсорная комната (см. видео к сюжету — прим. ред.). Для детей с ограниченными возможностями она имеет особое значение. Многие из воспитанников интерната сливаются с природой именно здесь. 150 учеников постигают азы точных и гуманитарных наук по-особому. С 1 по 9 класс эти дети идут через тернии к знаниям. После уроков — любимое занятие — плетение из лозы. Многим воспитанникам интерната этот народный вид белорусского творчества дал путевку в жизнь.

Владимир Сиксяев, директор вспомогательной школы-интерната №10 г. Минска:

Столичное образование сделало огромный шаг вперед. И на сегодня, я думаю, это один из эталонов образования не только у нас в Беларуси, но и за ее пределами. У меня была возможность посмотреть системы образования Италии, Канады, Германии, и я могу сказать, что мы далеко-далеко не последние.

Образование столицы становится образованнее с каждым годом: новые подходы, новые методики, новые планы. С таким отношением не любить родную школу и город практически невозможно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

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