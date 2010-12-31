Где в Минске развернутся новогодние праздничные гуляния?

В Гродненской области дед Мороз и Снегурочка переквалифицировались в почтальонов

Встретить Деда Мороза прямо на пороге своего дома пенсионерка Эмма Шарупич не ожидала Да и то, что подарок будет не совсем обычным тоже представить себе не могла.