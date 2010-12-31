Где в Минске развернутся новогодние праздничные гуляния?

Заводской район:
— пр. Партизанский, 117а;
— ул. Нестерова, 58;
— ул. Бачило, 1;
— мобильный каток.
Ленинский район:
— у к/т «Салют»;
— пр. Рокоссовского, 150а.
Московский район:
— сквер по пр. газеты «Правда».
Октябрьский район:
— ДКЖ;
— парк «Курасовщина».
Партизанский район:
— на лыжероллерной трассе;
— площадка перед МТЗ;
— микрорайон «Степянка».
Первомайский район:
— ул. Руссиянова, 1;
— ул. Фогеля,1.
Советский район:
— ул. Мирошниченко, 3;
— Стадион СШ № 53;
— ул. В.Хоружей, 6.
Фрунзенский район:
— Площадка у Ледового дворца;
— площадка у рынка «Западный»;
— ул. Лобанка, 94;
— ул. Матусевича, 59а;
— ул. Лынькова, 57;
— ул. Вышелесского, 4.
Центральный район:
— площадка у Дворца спорта;
— площадка у Дворца детей и молодёжи.