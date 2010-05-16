Где в Минске появятся новые фонтаны?

Екатерина Забенько: Ждет ли семейство минских фонтанов пополнение?
Игорь Кушнеревич: На нашем балансе находится 29 основных городских фонтанов.
Новый фонтан откроется около «Минск-Арены». Он будет состоять из пяти чаш с подсветкой и сделан по самым современным технологиям.
К 1 сентября строители должны сдать два фонтана, находящихся в парке около Комсомольского озера: один фонтан будет на воде, а второй — на аллее. Такого фонтана, как на воде, в Беларуси еще не было. Высота струй будет достигать 30 метров. А вечером глаз посетителей будет радовать подсветка этого фонтана.
Новый фонтан, сделанный по самым современным технологиям, находится около Дворца спорта. Рядом с ним — амфитеатр. Подсветка его сделана очень красиво.