Где в Минске ограничат движение во время проведения эстафеты «Пламя мира»?

Новости Беларуси. К сведению пассажиров общественного транспорта Минска. 17 июня изменятся трассы многих маршрутов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с проведением в столице эстафеты «Пламя мира» II Европейских игр.

Движение всех видов транспорта будет ограничено на улице Ленина и проспекте Победителей на участке от проспекта Независимости до улицы Орловской в направлении площади Государственного флага.

Учитывайте эту информацию при планировании поездок.

«Финансирование есть, а теперь надо только медали взять». Председатель Белорусской федерации борьбы накануне II Европейских игр