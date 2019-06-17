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Где в Минске ограничат движение во время проведения эстафеты «Пламя мира»?

17 июня 2019 06:50
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Новости Беларуси. К сведению пассажиров общественного транспорта Минска. 17 июня изменятся трассы многих маршрутов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с проведением в столице эстафеты «Пламя мира» II Европейских игр.

Где в Минске ограничат движение во время проведения эстафеты «Пламя мира»?-1

Движение всех видов транспорта будет ограничено на улице Ленина и проспекте Победителей на участке от проспекта Независимости до улицы Орловской в направлении площади Государственного флага.
Учитывайте эту информацию при планировании поездок.

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# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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