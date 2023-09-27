Где в Минске можно научиться управлять яхтой? Побывали на занятии с инструктором

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Морские волки, вы готовы? Тогда гонки на яхтах объявляю открытыми. Как покорить водную стихию и дойти до финиша первым, расскажут лучшие из лучших. Лазурные волны, яркое солнце и теплый ветер. Парусный спорт самый романтичный и аристократичный вид активного отдыха. Под стать королевской знати.

Антон Гарустович, инструктор по яхтингу:

Вот Елизавета, Екатерина, все увлекались яхтингом. И действительно, чтобы начать владеть этим видом спорта, нужно иметь руководящие способности, ты должен работать с командой, ты должен научиться управлять судном, видеть его. Оно меня захватывало с детства, мне всегда кораблики нравились. Потом участие в соревнованиях, там медали можете увидеть. Так, яхтинг можно разделить на три условные группы: любительский, олимпийский и профессиональный. Антон Гарустович:

Очень популярна такая тема, как любительский яхтинг, где должен быть не профессионал за штурвалом. Есть мачт-рейсы, где две яхты гоняются, есть регаты, где участвуют несколько классов, допустим, там могут быть спортивные яхты, круизные, могут маленькие, большие, то есть разные абсолютно. То есть регат и типов соревнований очень много. Пора исполнить детскую мечту. Хотели примерить роль пирата-разбойника? Добро пожаловать на борт! Управляя судном, чувствуешь себя повелителем морей. Юные капитаны в восторге.

Секцию парусного спорта ребята посещают с 8 лет. Причем тренировки проходят не только на воде, но и в виртуальной реальности. Антон Гарустович:

Да, есть несколько программ, которые позволяют виртуально потренировать регаты, оффшор. В принципе, советую установить на компьютер, один раз попробовать, чтобы понять правила гонок, как стартовать. Ну конечно, ничто не заменит настоящий яхтинг, что здесь больше энергии, здесь вы чувствуете себя, небо, море, солнце. Пришло время покорить водные просторы и нам. Поднять паруса. Антон Гарустович:

Мы на яхте. Это нос, это карма. Это мачта. Гик и грут (главный парус). Когда мы на яхте находимся, нам надо держаться за стоячий такелаж.

Главные соперники яхтсмена – волны и ветер. А бороться с природной стихией ох как непросто. Антон Гарустович:

Управляется яхта пером руля, гика шкотом – это натяжение паруса главного, а также натяжение переднего паруса. Видите, там буек, мы должны к нему подойти. Для этого для начала развернем яхту. Есть два типа поворота фордевинд и оверштаг. Фордевинд более опасный поворот, оверштаг более безопасный. Всегда берегитесь на любой яхте. Вот эта вещь называется гик. По-английски называется бом, соответственно, оно и бьет сильно. Мы стали на «острый» курс. Каждый раз когда мы меняем курс, нам нужно соответствующим образом выставить и паруса. Парус управляется шкотами так называемыми. И есть перо руля, которым я управляю яхтой, курсом. Это чистый фордевинд, очень важно регулировать правильно курс яхты в этот момент. Мы сделали полный курс, полной оборот. Эти голубые просторы скрывают множество тайн. Секретные места и таинственные легенды о них – Минское море умеет удивлять.

Антон Гарустович:

Это искусственный водоем, вот дамба, которая держит огромный массив этой воды. Есть острова – лосиный, там птичий, заячий, там целый архипелаг, а вот остров любви, он видом сверху из космоса напоминает разбитое сердце. Есть у нас порядка 7 яхт-клубов. Вот там беседка. Есть суеверие, что если с ней фоткаться в паре, то вы поженитесь обязательно. Поэтому мальчики аккуратнее, девочки, вы знаете, что делать. У нас за последнее время очень сильно развились виды отдыха на воде. Есть виндсерфинг, кайтсерфинг. Мотоциклы водные. Зимой есть буера – это тот же самый яхтинг, только на саночках. Лавируя между волнами, не забывайте о безопасности. Погода – дама с характером. Всегда нужно быть готовым к ее сюрпризам.