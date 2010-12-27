Где в Минске будут построены новые костелы?

Костелы в Беларуси будут строить по принципу пошаговой доступности. Так, в Минске католические храмы появятся практически во всех микрорайонах. Уже видны очертания костела в Серебрянке, заканчивается закладка фундамента святыни в Каменной горке, а для новых костелов в микрорайонах «Чижовка» и «Лошица» готовится проектная документация.

Викарий настоятеля прихода святого Иоанна Крестителя в голых стенах нового храма уже отчетливо видит будущий интерьер, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Это сейчас уже можно говорить «с Божьей помощью», а еще пару лет тому здесь то и дело твердили «Всё не слава Богу». Сначала возвели каплицу, чтобы прихожанам было где молиться. А судьба самого храма не была простой. И если бы не помощь от государства, кто знает, возможно, и сегодня рано было бы говорить о завершении строительства.

Отец Виктор, викарий настоятеля Римско-католического прихода Святого Иоанна Крестителя:

Государство, конечно, помогает нам в том плане, что освобождает нас от дополнительных налогов.

Сегодня в Минске четыре костела. Все они находятся в центре города. Но не опустеет свято место и на окраине. Почти заложен фундамент костела в Каменной горке, в Гатово начинается строительство храма, а для новых святынь в микрорайонах Чижовка и Лошица готовится проектная документация.

Только в Минске выделено восемь площадок под строительство новых костелов. Один из них — храм Маці Божай Ружанцовай, к возведению которого приступят уже в скором будущем. Кроме того, существует проект по переносу в города старинных деревянных костелов из опустевших деревень. Это разрешит вопрос не только нехватки римско-католических храмов, но и проблему сохранения памятников сакральной архитектуры.

Один из таких — именуемый в народе Красным костелом. Храм, к слову, вошел в двухтомный фолиант «Беларусь созидающая». После возвращения святыни верующим восстанавливали костел буквально по кирпичикам. В помещении убрали перекрытия, сделали ремонт. А в 2009 пришло время глобальной реконструкции: в планах — восстановление фресок, витражей и органа. Кроме того, заменят коммуникации и электричество. И это станет своеобразным подарком, ведь в этом году костел отпраздновал свой вековой юбилей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».