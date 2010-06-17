Где в Минске больше всего происходит аварий?

Площадь Победы — едва не самый аварийный участок Минска. Здесь каждый третий маневр авто вне закона.

Там, где впору притормозить, жмут на газ, стоит пропустить — едут напролом.

Михаил Чернобай, и. о. командира взвода спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Некоторые водители невнимательны во время движения. И вообще, перекрестки являются наиболее аварийно опасными участками дороги. На Площади Победы в Минске ДТП происходят часто: в сутки — три-четыре, а может быть, и пять.

Штрафуют за превышение скорости.

Авто с затонированными стеклами — тоже на особом счету. Пленочные покрытия уже давно запретили, но некоторые даже не думают «выходить из тени».

За непристегнутый ремень после предупреждений уже приходится заплатить полбазовой.

На участке улицы Волгоградской и не разберешь, для кого проезжая часть, а для кого тротуары. По проезжей части пешеходы здесь устраивают настоящие променады. Когда в ста метрах — подземный переход, лезут прямо под колеса.

Навести порядок и поставить нарушителей на тропу исправления уже и дружинники вызвались. Да толку. Есть патруль — есть эффект, нет патруля — дефиле по дороге продолжается.

Дружинник:

Проводим разъяснительную беседу, рассказываем почему так нельзя делать, что за этим может последовать, делаем предупреждение.

Еще одно частое нарушение — разговор по мобильному во время движения. Ведь в секунды тихая езда может стать громким ДТП. Но даже перспектива аварийного финиша не останавливает.

Валентина Железная и Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.