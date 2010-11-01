Где узнать информацию о работе и графике движения общественного транспорта в Минске?

На вопросы ведущей отвечает заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс» Виктор Тозик.

Виктор Тозик:

На всех диспетчерских станциях есть книги замечаний и предложений. Подробную информацию о работе общественного транспорта в Минске можно найти на нашем сайте ГП «Минсктранс». На форуме данного сайта можно также обсудить работу общественного транспорта, высказать свои замечания и предложения.

Высказать свое мнение по поводу работы общественного транспорта в Минске можно, позвонив по телефону горячей линии ГП «Минсктранс» — (017) 246-97-47. На горячую линию «Минсктранса» поступает много вопросов. В основном, идут нарекания на нарушение графиков движения общественного транспорта, нарушения при посадке и высадке пассажиров, а также на поведение водителей (неадекватно себя повел) и кондукторов (не так посмотрела, не так спросила, то она не тех габаритов, что расталкивает, и так далее). Больше всего поступает нареканий на нарушение графиков движения. 90% случаев нарушений графиков движения происходит не по нашей вине.

К тому же, информация о движении общественного транспорта в Минске представлена на сайте Мингорисполкома. Например, об изменении графиков движения транспорта.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс», ответил на наиболее актуальные вопросы, связанные с работой общественного транспорта, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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