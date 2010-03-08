Где теперь пиво пить можно, а где этого делать не стоит

Вот у уже две недели как у белорусской милиции появилось больше работы. Молодой человек с бутылкой пива в руках, разумеется, открытой, на остановке, в парке или просто на улице – главная цель в борьбе с латентным алкоголизмом.

Пройти равнодушно мимо любителя пивного фаст-фуда теперь нельзя. На первых порах, говорят, можно отделаться предупреждением, но можно получить и штраф. Изменения в административный кодекс тут же породили массу резонных вопросов: ну например, можно ли пить пиво на балконе собственной квартиры, если он аккурат над детской площадкой?



Снимать пену с любого новшества – словно разглядывать ту же бутылку с пивом: кто-то дотошно присматривается к этикетке, а кто-то слишком уж отчетливо пытается увидеть двойное дно. Ведь любой закон и любую инициативу можно выводить в свет под разным градусом мнений. И с каждым новым глотком - снова и снова входить во вкус.

У его балкона – своя крепость. А у самого Сергея Гарьевича – золотое правило в отношении золотого напитка.

Сергей Гарьевич:

– Нужно знать, сколько пить пива, как пить пиво.

Законодательные изменения не взяли за горлышко ни Сергея Гарьевича, ни прочих ценителей поднебесного пития. Ведь его балкон, вроде и стал на время общественным местом, но все равно остался частной собственностью.

Сергей Гарьевич:

– У себя дома я имею право выпить пива, погладить собаку.

А вот если бы тот же балкон мужчина делил с соседями, будь они ему хоть ближайшими родственниками – градусное счастье уже не оказалось бы столь безоблачным. Но Сергей Гарьевич абсолютно легально делает новый глоток. Ведь в его случае этот бокал – еще и на юридической высоте.

Сергей Гарьевич:

– Когда человек у себя – он у себя, а общежитие – есть общежитие.



Студенты:

– Юра, ты же подписывал договор со студгородком. Там написано только общая площадь твоей комнаты. Там не написано, что ты арендуешь у университета кусочек балкона, на котором ты можешь пить пиво.

Они бы еще долго спорили, но куда быстрее вспомнили. О том, как пиво на балконе утекло на самое дно.

Студенты:

– У нас очень хороший оперотряд. Если что, выливаем в раковину пиво.

Этот кусочек околовоздушного бетона – как ни крути общественное место. Пусть и общественности здесь поместится от силы человек десять. Казалось бы, балкон – он, что у Сергея Гарьевича, что у студентов – балкон. Вот только угощать горячительным там можно практически, а здесь – лишь гипотетически.

Студенты:

– Если воспользоваться теоремой Каши, можно рассчитать, сколько ящиков сюда влезет. Ящиков 25.

Будущие радиофизики и без формулы рассчитали перспективный результат. Уравнять градус и вид с седьмого этажа, при большом желании, конечно, можно. Но вот сколько неизвестных окажется у такого решения даже для любителей точной науки – большой вопрос.

Студенты:

– Зачем пить на таком балконе, с которого можно упасть? И тут холодно.



Отныне в самодеятельной придорожной избушке можно пить квас, кефир или чай из термоса. А вот если бы здесь стоял ларек и придорожные торговцы хоть в метре продавали пиво, на тех же самых пенечках можно было бы уже не только кушать, но и закусывать.

Водители:

– Какой алкоголь, вы что? Мы на работе.

Сергей и Виталий в законодательных коллизиях пока не разбирались. Но об административном нововведении рассуждают аккурат в общественном месте.

Водители:

– Надо развивать придорожный сервис. Зачем человеку останавливаться на какой-то опушке, если есть нормальная стоянка? Это безопасно.

Припарковать бокал с пивом на стоянке тоже получится, только если там же есть специально отведенное для пития место – проще говоря, кафе или ресторанчик. Нет – добро пожаловать в кусты. Если компания не будет открыто пить на той же обочине, а уединится на безлюдной опушке, отдыхающих никто не оштрафует.



Игорь Пашков, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

– Не упирается все в то, чтобы человека оштрафовать. Можно просто сделать замечание гражданам, что распивать алкогольные напитки, либо пиво, в данном общественном месте запрещено. Не стоит задача отучить наших граждан употреблять пиво. Так ведь во всем цивилизованном мире, а Республика Беларусь идет по этому пути, специально определяют места, где будут распиваться алкогольные напитки.

Законодатели многих стран, как и пивовары, могут посоревноваться в оригинальности. К примеру, в исламских государствах любителей выпить на улице могут лишить не только денег, но и свободы. А в американском Сент-Луисе даже отдельно прописали запрет на распитие пива из ведер. Возможно, поэтому президент США накануне безболезненно проспорил канадскому премьеру целый ящик пива. Ведь Белый Дом – тоже общественное место. И открыто опрокинуть там бутылочку на законных основаниях у Обамы получилось бы едва ли.

Игорь Пашков:

– И даже если пиво распивается из пакета для молока, то все равно – это пиво. И распитие его в общественном месте запрещено.



Андрей Багрецов:

– В общественных банях я бы употребление пива разрешил.

Любитель пара Андрей Багрецов уверяет, что ровно дышит к парам алкоголя.

Андрей Багрецов:

– Есть запашок, нет запашка, лишь бы не было никаких эксцессов, злоупотреблений. Когда пьянка начинается в полном разгаре, тогда это уже страшно.

И вот ведь парадокс: на этой скамейке ни он, ни мужчина рядом с тазиком не смогут освежиться бокальчиком пива. Но стоит им подняться на этаж выше и арендовать сауну хотя бы часа на два – принести с собой можно и вполне солидный литраж.

Алла Кучук, администратор банного комплекса:

– Люди приходят, которые друг друга знают, друг с другом общаются, поэтому эта бутылка для них здесь будет уместна. Мы же с вами сейчас не можем пить пиво. Это сейчас считается открытая сауна, сюда может любой зайти, посмотреть, прежде чем заказать. Это уже считается общественным местом.



Работница бильярдного зала:

– Здесь стойка для розлива пива. Здесь пиво пить можно. В пару метров отсюда находится фойе, здесь купив бутылку, пить пиво уже нельзя.

В том же самом здании на каждом метре – свой закон. Биллиардные столы, расположенные в одном зале с баром, можно опробовать, параллельно делая хмельной глоток. Всего несколько шагов – и вроде бы такие же шары, и такие же зеленые плоскости. Разница в метры, но выпить нельзя. Причина – стена, отгородившая бар.



Зоя Усик, проводник:

– Теперь на столике алкоголя нет, можете посмотреть.

Здесь стен десятки, но вовсе не перегородки, а секунды решают все. В пассажирских поездах пиво и слабоалкогольные продают, как и прибывают – по строгому расписанию.

Зоя Усик:

– Пиво в продаже есть, но его разрешено продавать на территории Российской Федерации.

Граница держит холодильник на замке. Примерно в час ночи, когда поезд пересекает российские рубежи, купить горячительное, в том же вагоне и у того же проводника, уже можно. А вот прочувствовать градус в ресторане на рельсах законно хоть сразу после отправления. И Александр такой путевой нестыковке только рад.

Бармен вагона-ресторана:

– Спрос на слабоалкогольную продукцию резко увеличился.



Распробовать любой закон и ощутить вкус всех его нюансов, наверное, так же нереально, как и перепробовать все сорта пива. И здесь можно лишь пригубить, можно и по-настоящему пристраститься. А можно, как и в случае с поездами, видеть не только государственную, но и свою, собственную, границу.

Ольга Бакланова, Андрей Новгородцев, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.