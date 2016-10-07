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Где школьники могут примерить пожарную форму и поработать с техникой МЧС?

07 октября 2016 15:04
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Новости Беларуси. Основные правила безопасности жителям Логойщины продемонстрировали спасатели. Сотрудники МЧС регулярно посещают учреждения образования, предприятия, сельские советы. Не повредит напомнить элементарные меры предосторожности и в начале отопительного сезона. 

Особый интерес показательные выступления вызвали у школьников.

Дети с удовольствием пробовали себя в роли пожарных, примеряли форму и знакомились со спецтехникой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Максим Синюкович, ученик Гастиловичской средней школы Логойского района:
Понравилось тушить. Хотя первый пожар, но впечатления – большие. Работа спасателей сложна тем, что надо залазить на высокие здания, в квартры, которые горят. Нужно тушить – это очень сложно.

Вера Гомонько, ученик Гастиловичской средней школы Логойского района:
Немножечко не получилось: баллон тяжёлый был и, скорее всего, испугалась огня. Очень интересно посмотреть, что было в машине, очень интересно узнать много нового. В школе учителя тоже рассказывают о правилах безопасности: то можно, что нельзя.

Виталий Зинкевич, первый заместитель начальника Логойского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Основная цель – обучение граждан на случай возникновения пожара. На этом мероприятии присутствовали работники хозяйства, предприятий, учреждений образования и культуры. Такие мероприятия у нас проходят еженедельно.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Максим Синюкович # Вера Гомонько # Виталий Зинкевич

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