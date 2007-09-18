Где минчане будут крутить педали?

Вдоль реки Свислочь появится велотрасса. Строительство начнется уже в этом году.

По задумке архитекторов, на каждом третьем километре будут оборудованы пункты отдыха и проката. Затраты на реализацию проекта составят 10 миллионов долларов. Однако, по мнению столичных властей, дело того стоит. Ведь количество велосипедистов в столице с каждым годом увеличивается.

Начальник ОДН УГАИ Мингорисполкома Дмитрий Забалуев обратил внимание на, что сейчас насчитывается более 20 участков для велодвижения. Во всех районах уже есть такие дорожки. Правда протяженность этих дорожек всего несколько километров. Как говорят велосипедисты, не "расколесишься".

Ситуацию должна исправить новая современная велотрасса. 27 километров через три района столицы: Центральный, Партизанский и Ленинский. Пункты отдыха и проката через каждые три километра. Пока "велорай" существует только на бумаге. Его строительство начнется зимой. Работа, как говорят архитекторы, не из легких. Только одних мостов придется построить шесть, еще один в районе улицы Пулихова реконструировать.

Велосипедный бум уже давно набрал обороты во многих европейских странах. Например, в Германии и Голландии педали крутит и стар и млад. Велопарковки здесь у каждого офиса и магазина. В Беларуси с геометрической прогрессией пока растет количество четырех, нежели двух колесных. Возможно, ситуация изменится с появлением новой - современной велотрассы.