Где и сколько могут заработать белорусские школьники на каникулах?

Новости Беларуси. Экономическая эффективность – категория, которой современные дети учатся, если не с пеленок, то со школьного возраста точно. Как показывает мировая практика миллионером можно стать и в 14 лет.

Кстати, все крупные бизнесмены начинали свою капиталистическую деятельность в самом юном возрасте.

Где и сколько могут заработать белорусские школьники, когда каникулы в самом разгаре рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Варвара Кравцова:

Каждый день можно приходить, общаться с животными. Позитив на целый день остаётся.

Целый месяц в окружении животных. Это ли не работа мечты?

Для Варвары так и есть. Тем более, этот первый профессиональный эпизод в ее жизни – продолжение давней истории – любви к конному спорту.

Варвара Кравцова:

Я очень люблю лошадей и вообще животных. Я занимаюсь 4 года конным спортом.

Современные школьники все чаще не сидят без дела летом. Вот и для Вари, закончившей всего 9 классов, долгожданные каникулы – шанс почувствовать себя самостоятельнее.

Варвара Кравцова:

Думала посидеть дома, отдохнуть, поспать часика два. Но дома скучно и решила пойти работать

Тяжелой работой ребят стараются не нагружать. Да и к хищникам не пустят. А вот покормить коз и лошадей, убрать вольеры – в сезон отпусков рабочие руки в зоопарке не лишние.

Любимец Вари – жеребёнок Питер Пен. С ним и сверхурочно готова время проводить. Кстати, рабочий день подростков до 18 лет не должен превышать 4 часа.

Варвара Кравцова:

Работаю на полставки, в договоре написано, что минимальная моя заработная плата — 230 рублей

Заработок кому-то, возможно, и покажется символическим, но для тинейджеров хороший бонус.

Варвара Кравцова:

Для школьников это много, иметь свою копеечку в кармане – это очень хорошо для школьников. Можно сходить с друзьями в кафешку, кинотеатр и не надо просить денег у родителей.

Мария Кириленко:

Мы занимаемся прополкой кустов, то, что лишнее – убираем, вырываем и выбрасываем

А сама Маша, отбросив предрассудки, этим летом не испугалась работы на земле. Обнулив маникюр, решительно пополнила ряды зеленого десанта, благоустраивающего город.

Мария Кириленко:

Во-первых, это опыт, мало ли, что в жизни пригодится, это новые знакомства

Рабочий день стартует в 7:30. Сначала распределение фронта работ.

Мария Кириленко:

С этой клумбой мы за минут 30-40 справимся

Пара недель работ в столичных парках, и Маша уже по-новому смотрит на красоту родного города.

Мария Кириленко:

Так все чисто, красиво, ухожено. Я думала, как-то само появляется.

И даже не обращала на это внимания. И только сейчас, когда я работаю, задумываюсь о том, что это, все-таки, человеческий труд. Я это сама делаю руками и я теперь к этому причастна, и этому рада.

Впереди выпускной класс. Так что после работы Маша успевает еще и к репетиторам. Пойдет в мед на фармацевта – по стопам родителей. Те не против такой летней трудотерапии для дочки.

Мария Кириленко:

Я считаю, что у нас достаточно возможностей для работы молодежи. Всё зависит от человека – если захотеть, можно делать всё и в любом возрасте, в любой момент.

Свою первую зарплату Маша ждет с нетерпением. Впрочем, признается: бесценно другое. Первый профессиональный опыт. Пригодится, как бы не сложилась дальнейшая карьера.

Мария Кириленко:

Мы получаем около 2 миллионов, этого вполне достаточно, особенно для нас, для такого возраста. То, что нужно, чтобы хоть как-то не зависеть от родителей

Каким рисуется ее профессиональное будущее, Кристина пока не определилась. А вот художественные навыки пригодились. Уже второе лето занимается аквагримом.

Кристина Тихонович:

Нашла объявление в Интернете, позвонила и меня приняли

Несмотря на юный возраст, профессиональный стаж Кристины уже не маленький.

Кристина Тихонович:

Я начала работать с 14 лет – это очень хорошо, есть такие семьи, которым нужны деньги и дети могут сами себя обеспечить и помочь родителям

Сейчас Кристина работает на индивидуального предпринимателя. Но и здесь никаких «нештатных» ситуаций. Режим работы для школьников строго по букве закона.

Кристина Тихонович:

Так как мы дети, работаем по 4 часа, потом меняемся.

А вот фиксированной зарплаты нет. Доход – это процент от количества рисунков.

Кристина Тихонович:

Как правило, в неделю более 50 рублей мы получаем.

А так зависит от погоды, количества людей

Да и не только погоды, а настроения и энтузиазма. Пока мы общаемся, к улыбчивой фее аквагрима выстраивается очередь детворы.

Пока на улыбающихся лицах детей расцветают яркими красками любимые диснеевские персонажи, Кристина рассказывает, на что планирует разбить копилку.

Кристина Тихонович:

Потрачу я на поездку свою зарплату

Вы скажете, отдыхать не работать. А для кого и работа – отдых. Особенно, когда дело любимое.

Кристина Тихонович:

На свежем воздухе в парке, здорово видеть лица детей, когда они видят рисунок и им нравится, и усталости не чувствуешь