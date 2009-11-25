Международный День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Вот уже 10 лет Генассамблея ООН привлекает внимание мирового сообщества к этой проблеме.

Во многих странах сегодня стартует акция, лозунг которой «Где есть насилие – нет семьи». Беларусь в четвертый раз присоединяется к этой информационной кампании.

Специалисты отмечают, что реальные масштабы домашнего насилия определить сложно, поскольку жертвы стыдятся или опасаются сообщать о подобных фактах. При этом пострадавшим готовы всегда помочь в отделениях социальной адаптации и реабилитации.

Кризисных комнат в республике открыто уже 27. Сюда приходят граждане и по направлению, и по собственной инициативе.