Во многих странах сегодня стартует акция, лозунг которой «Где есть насилие – нет семьи». Беларусь в четвертый раз присоединяется к этой информационной кампании.
Специалисты отмечают, что реальные масштабы домашнего насилия определить сложно, поскольку жертвы стыдятся или опасаются сообщать о подобных фактах. При этом пострадавшим готовы всегда помочь в отделениях социальной адаптации и реабилитации.
Кризисных комнат в республике открыто уже 27. Сюда приходят граждане и по направлению, и по собственной инициативе.