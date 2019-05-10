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Где было языческое капище в Минске? Это место обозначат

10 мая 2019 11:35
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Парк 40-летия Великого Октября заиграет новыми красками, сообщили в программе «Большой город». В конце ХIХ века на его территории находилось языческое капище.

Где было языческое капище в Минске? Это место обозначат -1

Это место обозначат деревянным ограждением, вымостят и сделают декоративную подсветку.

Где было языческое капище в Минске? Это место обозначат -4

В центре площадки установят информационный стенд с кратким описанием истории места.

Где было языческое капище в Минске? Это место обозначат -7

Работы по благоустройству затронут и часть парка на левом берегу Свислочи.

Где было языческое капище в Минске? Это место обозначат -10

# Достопримечательности Минска # общество

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