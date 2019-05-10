Где было языческое капище в Минске? Это место обозначат

Парк 40-летия Великого Октября заиграет новыми красками, сообщили в программе «Большой город». В конце ХIХ века на его территории находилось языческое капище.
Парк 40-летия Великого Октября заиграет новыми красками, сообщили в программе «Большой город». В конце ХIХ века на его территории находилось языческое капище.
Это место обозначат деревянным ограждением, вымостят и сделают декоративную подсветку.
В центре площадки установят информационный стенд с кратким описанием истории места.
Работы по благоустройству затронут и часть парка на левом берегу Свислочи.