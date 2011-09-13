Газета «Звязда»: Так платный или бесплатный проезд для студентов? Пока такого законного основания у них нет

С утра понедельника словесные баталии развернулись сначала в столичном пассажирском транспорте между студентами и кондуктором, а вскоре перекинулись в интернет. И в первом, и во втором случаях обсуждалось: почему от молодых людей требуют оплачивать проезд, если на днях было объявлено, что для студентов дневной формы обучения он станет бесплатным.

Напомним предысторию. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько в эфире программы на телеканале «РТР-Беларусь» сказал, что с 12 сентября эта категория студентов сможет бесплатно пользоваться общественным транспортом - по студенческому билету. Студентам-заочникам такой преференции не давалась. При этом мэр сослался на поручение главы государства относительно распространения системы бесплатного проезда для студентов дневной формы обучения, которое тот сделал во время мероприятий по открытию автовокзала «Центральный».

Как выяснилось, кондукторы совершенно справедливо требовали от студентов оплаты ими проезда: никаких официальных документов о предоставлении такой льготы утром понедельника не было. Более того, как выяснил корреспондент «Звязды», не появились они и во второй половине дня. В государственном предприятии «Минсктранс» сразу посоветовали обращаться по уточнению на следующий день, мол, в понедельник вряд ли мы услышим положительное по этому вопросу. Периодически звонить до конца дня предложили и в пресс-службе Мингорисполкома: кроме информации, распространенной до сих пор, здесь тоже не могли добавить что-то новое.

Наконец ближе к концу рабочего дня в пресс-службе «Звязде» сказали буквально следующее насчет бесплатного проезда студентов в городском пассажирском транспорте: «Есть поручение председателя горисполкома. Этот вопрос прорабатывается. Нужно провести необходимые подсчеты. Поймите, что это дело не одного дня. Надо связаться лично с директором предприятия «Минсктранс». К сожалению, он не отвечает по мобильному телефону - звоним ему в течение дня. В общем надо, чтобы появился нормативный документ, чтобы решение о бесплатном проезде вступило в силу. Как быстро это может произойти? Напишите, что в течение ближайших дней. Как только появится какая-либо информация, мы тут же ее распространим».

Отвечая на вопрос корреспондента «Звязды», как же теперь ездить в столичном пассажирском транспорте студентам дневной формы обучения, собеседник заметила, что только с оплатой проезда. Поскольку не был опубликован документ о предоставлении данной категории граждан льготы, для бесплатного проезда нет никаких законных оснований.

источник: газета "Звязда"