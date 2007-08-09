Газета "Звязда" отмечает День рождения

Одно из старейших периодических изданий Беларуси - газета "Звязда" - отмечает девяностый День рождения.

28 полос в неделю и около 35 тысяч экземпляров ежедневно. В редакцию приходят сотни подарков и писем, в которых постоянные читатели не только поздравляют любимую газету, но и благодарят за интересные и полезные материалы.

В 45-ой столичной школе история газеты "Звязда" от первых выпусков и до наших дней. Такой музей-единственный в республике и ему уже 20 лет. Поисковые отряды собирали материалы буквально по крупицам. Сохранился оригинальный номер 1931 года. Практически все материалы о коллективизации. Однако самый ценный экспонат-оригинал от 22 июня 41. Таких в Республике единицы.

Музей является очень популярным не только среди наших гостей. Когда к нам приезжают гости из заграницы, они также интересуются историей газеты "Звязда". Здесь проводятся не только экскурсии, а занятия по всемирной истории, истории Беларуси, курсу "ВОВ".

"Звязда" - единственная газета, которая издавалась и во время ВОВ. В честь звездовцев-подпольщиков установлено 4 памятника: 3 в Минске и один на Любанщине. А к 60-летию Победы по предложению Ивана Шамякина Проспект газеты Известия был переименован в проспект газеты "Звязда".

90 лет, говорят журналисты, не возраст. Тем более что кадры, молоды и энергичны. Журналист Виктория Телешук работает в газете 5 лет. Творческое начало заметно не только в ее материалах, но даже в оформлении кабинета.

Редактор отдела молодежи газеты "Звязда" Виктория Телешук: "Само собой получилось, что мы начали собирать эти афоризмы. Изначально, они были посвящены журналистике, потом нашлись кусочки фотографий и у нас получился творческий кабинет."

Творческий подход - не единственное, что привлекает читателей. Актуальные темы, аналитика, горячая линия и приложения - вот благодаря чему газету покупают и ждут с нетерпением.

Соломенные куклы, вышитые салфетки, открытки и письма. В преддверии юбилея в редакцию газеты они приходят сотнями. Так постоянные читатели поздравляют "Звязду" и благодарят любимую газету за интересные и полезные материалы.

С юбилеем коллектив редакции газеты "Звязда" поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Основанная еще до Октябрьской революции, "Звязда" всегда была своеобразным летописцем многогранной жизни нашего народа. И неслучайно, что недавно один из красивейших проспектов белорусской столицы получил имя дважды орденоносной газеты "Звязда", - говорится в поздравлении.