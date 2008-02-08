Газета "Минский курьер" отмечает вековой юбилей

Основана в 1908 году - восстановлена лишь в 2001 году. После многолетнего перерыва газете удалось вернуть свой статус - ведущего печатного издания не только Минска, но и Республики.

Сегодня на страницах "Минского курьера" не только яркие иллюстрации, глянец, но и китайские иероглифы. Вековая история газеты началась в 1908 году. Тогда "Минский курьер" был единственным изданием о минчанах и для минчан. Тогдашние власти посчитали газету слишком злободневной. И - закрыли. Возродили "Минский курьер" уже в 2001 году. И похоже, удачно.

Сегодня маленькая газета о большом городе стала настольной для многих жителей столицы. "Столичное образование", "Светский курьер", "Городское хозяйство" - здесь можно найти очень много полезной информации. Тираж газеты буквально за 2 года вырос до 11 тысяч экземпляров. Сегодня страницы "Минского курьера" - не только цветные и глянцевые. Теперь газета даже на многоязычие претендует.

О скульптурах Жбанова и Минском метрополитене теперь знают не только жители нашей столицы. Но и города-побратима Чан-Чуня. В прошлом году Минский курьер выпустил специальный выпуск на китайском языке. Получатся, что для одних китайская грамота, то для газеты - шаг к сотрудничеству.

