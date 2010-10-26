Гандбол. Впервые в сборной Беларуси сыграют два брата Рутенко

Мужская сборная Беларуси по гандболу 26 октября отправляется в датский Ольборг, где проведет стартовый поединок отборочного турнира чемпионата Европы-2012 с командой Дании.

Накануне отъезда главный тренер белорусской дружины Юрий Шевцов озвучил состав нашей сборной, в которой впервые сыграют сразу два брата Сергей и Денис Рутенко. Накануне старта в евроквалификации сборная Беларуси приняла участие в международном турнире «Карпаты-Трофи» в Румынии, где проиграла командам Туниса – 28:29, Румынии – 34:37 и Македонии – 28:31.

Впрочем, в белорусской дружине отсутствовали несколько ключевых игроков, выступающих в западноевропейских клубах. Финальная стадия 10 мужского чемпионата Европы пройдет 19-31 января 2012 года в Сербии. Команда Сербии на правах хозяйки турнира, а также сборная Франции как полномочный чемпион Европы получили право выступить на первенстве континента без отбора. За оставшиеся 14 путевок поведут борьбу 28 дружин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».