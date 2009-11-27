Галина Польских: кадры жизненной ленты

Сценарий отдельных жизненных эпизодов актрисы отнюдь не всегда заканчивался хэппи-эндом.

Когда в ее жизни случилось кино, она, пожалуй, и не думала, что жизненные кадры окрасятся отнюдь не бутафорской кровью. Почти сорок лет назад Галина Польских снимается в очередном фильме, и в это же время вначале умирает ее бабушка, а спустя всего десять дней муж, молодой режиссер, погибает в автокатастрофе. Судьба меньше чем за две недели показала молодой актрисе, что такое по-настоящему драматичный сюжет.

Она не зря родилась в один день с Брюсом Ли – Галина Польских по обе стороны экрана одинаково мастерски умеет держать удар и быть органичной во всех углах актерского ринга, от многодетной матери до казнокрадки. Она успела трижды «Полюбить по-русски», так и не нашла свое счастье в «Белых росах», но и не стала тенью, которая исчезает в полдень.

Ее талант оценил даже Феллини, впрочем, она и сама не один год снималась у иностранных режиссеров. Но все же фамилия Польских для большинства зрителей остается самой что ни на есть русской.

Она наполняла своим цветом даже черно-белое кино и всегда говорила, что, играя, заполняет личную жизненную пустоту. Но все же сегодня у Галины Польских по ее же признанию совсем другая роль – счастливой женщины. Как в кино.