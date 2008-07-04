Гала-концерт республиканской акции "Мы-белорусы" собрал более полумиллиона зрителей

Она прошла минувшим вечером у стелы "Минск – город-герой". Музыкальное шоу длилось более пяти часов. Центральным событием вечера стала акция "Споем гимн вместе" и праздничный салют. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости страны, продолжатся все выходные дни. Одним из наиболее зрелищных обещает стать исторический театрализованный парад. Он пройдет 5 июля на историко-культурном комплексе "Линия Сталина". Как ожидается, там будут представлены различные периоды истории Беларуси, в том числе военный. На открытой местности реконструируют боевые действия операции "Багратион". Свое мастерство продемонстрируют пилоты ВВС и войск ПВО и ДОСААФ Беларуси. В небо поднимутся истребители, штурмовики и бомбардировщики. Навыки рукопашного боя покажут бойцы пятой бригады специального назначения. Выступят и сотрудники кинологического центра Минобороны.