Гайдукевич: все равны перед законом. Это то, что отличает Беларусь от других стран

Олег Гайдукевич, политолог, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Я хочу сказать одну вещь, которая отличает Беларусь от многих стран. Я занимал различные должности: был и в отделе тяжких экономических преступлений. Занимался должностными лицами, причем самого высокого уровня. Так вот. Ни разу в жизни не было, чтобы раздался звонок и сказали: по какому-то должностному лицу нельзя работать. Ни разу в жизни. И когда нашей службе ОБЭП согласовывать каких-то должностных лиц по Конституции, по закону: генпрокурор. Ни разу не было, чтобы отказали. Совершил преступление – тюрьма. Все равны перед законом. Вспомните громкие уголовные дела в Беларуси: и должностные лица МВД, и задерживались прокуратурой должностные лица. Нет неприкасаемых.

Это счастье нашей страны. Вот это залог. Представляете, если бы у нас была каста неприкасаемых, как в других странах. В Украине есть неприкасаемые чиновники. Их дети не мобилизуются, их задерживать нельзя. До тех пор, пока ты верен режиму Зеленского, тебя никто не тронет. Это люди видят, прекрасно видят. Поэтому никогда порядка не будет. Раз можно воровать одним, и другие будут воровать. Вот Лукашенко с 1994 года с этим борется. И касательно промышленных предприятий... Президент абсолютно прав – то, что мы сохранили это все, то, что он отстоял это, что он за это боролся, помогает не только Беларуси, но и Союзному государству.

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