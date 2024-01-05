Гайдукевич: главный посыл, который озвучил сегодня глава государства, – начинать надо с себя!

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим актуальные новости Беларуси и мира. В гостях политолог, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич и военкор Первого канала России Марьяна Наумова.

Олег Гайдукевич, политолог, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Самый главный посыл, который озвучил глава государства, для меня – это что надо начинать с себя. Это касается каждого чиновника в стране. Каждого патриота, каждого гражданина. Потому что у нас иногда сидят и ждут, что Президент приедет и наведет порядок. И он это сто раз доказывал. Приехал в течение часа наведут порядок, разберутся, сделают. Или ждут, когда Наталья Ивановна Кочанова приедет? Или еще кто-то?



Вот каждый должен начинать с себя. Если ты руководитель предприятия, значит, ты не должен ждать указаний с Минска. Ты должен давать результат. Продавать продукцию. Если ты работаешь в госучреждении – давай результат. Если ты бизнесмен – работай на страну, создавай рабочие места, платит честно налоги. Это называется укреплять страну. И еще один важный посыл главы государства – никакого формализма и очковтирательства. Потому что, извините меня, я вспоминаю и 2020 год – это тоже проблема была чиновников некоторых. Которые сидели и докладывали, что у них все хорошо, все под контролем, все нормально с людьми, они работают, все видят у себя в районе. Как оказалось, не все видели, не все видели и не все добросовестно исполняли свои обязанности. Если бы в стране каждый работал, как Президент страны, вот с такой отдачей. Мы бы еще сильнее были. Я, наверное, думаю, это главное. Вот он фразу эту сказал: начинай с себя, и тогда будет качество. Во сколько ты пришел на работу, что ты сделал на работе за этот день. Как ты относишься к своим обязанностям. Все это укрепляет страну.

И это выборов касается, партий касается, политиков касается. Как идет подготовка кандидатов, как партии защищают страну, как депутаты отстаивают национальные интересы. Это касается абсолютно каждого. Вот сказал глава государства – все должны исполнять. Это залог построения сильной страны.