Гайдукевич – беглым: немедленно берите паспорта свои просроченные, бумажки получайте в консульстве и возвращайтесь в Беларусь
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим гамбит поляков и Прибалтики, либеральную диктатуру и политику Европы. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич и писатель, аналитик (Польша) Томаш Грыгуч.
Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:
Давайте скажем правду, не надо рассказывать сказки змагарам, беглым, что это направлено, чтобы кого-то ущемить каким-то образом. Нет, спасаем. Дело в том, что, уважаемые белорусы, которые находятся сейчас за рубежом, вы там никто, никем никогда не будете. Кто еще там остался и слушает эти сказки, поймите, вас используют, вам попандопола Латушко и такая же попандопола Света рассказывает сказки о том, что они выдадут какие-то новые паспорта. Это будет бумажка, которую рисовал Попандопуло в «Свадьбе в Малиновке». Вот тебе документ, иди. С этим документом никуда, это бред сивой кобылы.
Второй момент, который они должны понимать. Украинцев скоро всех, кто в Польше, погонят на фронта, потому что заканчиваются люди, кого можно мобилизовывать. А вы следующие. Неужели вы думаете, что Западу нужна ваша борьба в интернете, посты? Им экстремизм нужен от вас, терроризм. Им надо, чтобы вы воевали. Вы сами сказали, что, как вы говорите, режим рухнет, когда будет победа в Украине. Вот вас туда и отправят – в могилу. Вы следующие, а мы вас спасаем.
Олег Гайдукевич:
Немедленно берите паспорта свои просроченные, бумажки получайте в консульстве, там можно получить документ о том, что ты возвращаешься в Беларусь, бегите сюда. Родина ждет вас! И не надо бояться. Лучше здесь тюрьма, даже если кто-то что-то совершил, чем смерть, чем рабство. Вас же хотят рабами сделать. Вам дадут какую-нибудь бумажку, вы будете в этой Польше горбатиться до конца жизни. Может быть, дадут какую-то бумажку, по которой ты сможешь жить в Польше. То есть когда-то мы проходили Великую Отечественную войну, когда метили, рисовали желтыми звездами. Так это с белорусами сейчас делают. На родину, на родину, не надо бояться. Кто-то эмоциям поддался. Возвращайтесь!
У нас доброе МВД, я отлично знаю, сколько людей уже вернулось. Не слушайте сказки. Сколько уже реально спокойно работает, живет. Ну, поддались эмоциям, поверили дебилам, уже давно разочаровались, поняли, что такое политика, пожили в этой Варшаве, увидели, что никому не нужны, так дальше хуже, вы поймите, хуже дальше будет. Дальше отправят на фронт. Мирные там не нужны. Они спрашивают: а чего вы не боретесь с властью в Беларуси? А вы вышли на митинг, постояли где-то в центре Варшавы, десять человек. Это не устраивает Запад, им нужна борьба. Бери взрывчатку, бери автомат и иди воюй. Не хочешь в Беларуси, иди в Украину. Это вас ждет. И не превращайтесь в людей третьего сорта. Какие бы вы ни были, вы белорусы. Мы будем вас защищать, но возвращайтесь сюда.
Читайте также:
Гайдукевич: если бы Лукашенко отменил выборы на 100 лет, Запад сказал бы, что он самый большой демократ
Пустовой: «Не получилось засунуть нас в скотный двор европейской демократии»
Лазуткин: «Налеты на «Москва-Сити» имеют определенную цель и внутри Украины»