Гайдукевич – беглым: немедленно берите паспорта свои просроченные, бумажки получайте в консульстве и возвращайтесь в Беларусь

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим гамбит поляков и Прибалтики, либеральную диктатуру и политику Европы. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич и писатель, аналитик (Польша) Томаш Грыгуч.

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Давайте скажем правду, не надо рассказывать сказки змагарам, беглым, что это направлено, чтобы кого-то ущемить каким-то образом. Нет, спасаем. Дело в том, что, уважаемые белорусы, которые находятся сейчас за рубежом, вы там никто, никем никогда не будете. Кто еще там остался и слушает эти сказки, поймите, вас используют, вам попандопола Латушко и такая же попандопола Света рассказывает сказки о том, что они выдадут какие-то новые паспорта. Это будет бумажка, которую рисовал Попандопуло в «Свадьбе в Малиновке». Вот тебе документ, иди. С этим документом никуда, это бред сивой кобылы. Второй момент, который они должны понимать. Украинцев скоро всех, кто в Польше, погонят на фронта, потому что заканчиваются люди, кого можно мобилизовывать. А вы следующие. Неужели вы думаете, что Западу нужна ваша борьба в интернете, посты? Им экстремизм нужен от вас, терроризм. Им надо, чтобы вы воевали. Вы сами сказали, что, как вы говорите, режим рухнет, когда будет победа в Украине. Вот вас туда и отправят – в могилу. Вы следующие, а мы вас спасаем.