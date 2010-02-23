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Гаишникам Беларуси запрещено вести скрытый надзор за нарушителями скоростного режима

23 февраля 2010 08:46
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С этого года вступило в силу новое постановление, которое регламентирует все аспекты их работы: с того момента, как инспектор заступил на службу и получил табельное оружие, и вплоть до правил общения с водителями.

- Мы всячески уходим от скрытого надзора за соблюдением скоростного режима, кроме случаев, если идет скрытое наблюдение за дорожной ситуацией с использованием автомобилей стандартного исполнения. В других случаях инспекторам запрещено прятаться. Если мне становится о таком известно, самым строгим образом наказываю виновного, - сообщил БелТА начальник УГАИ МВД Юрий Литвин.

Например, раньше инспектор мог остановить на дороге сразу несколько автомобилей: три или пять - сколько взбредет в голову, а потом потихоньку разбираться: с первым, вторым, третьим. До последнего мог дойти через полчаса. Сейчас такая возможность для инспектора исключена. Он не имеет права останавливать более одного автомобиля, если это не вызвано служебной необходимостью.

В постановлении также прописано, что инспектор ДПС, находясь при исполнении, может иметь при себе (в карманах, в машине и т.п.) для личных нужд сумму денег в размере не более одной базовой величины (одна базовая величина в настоящее время составляет Br35 тыс.

# общество

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