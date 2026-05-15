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ГАИ взяла под контроль грузовые перевозки – профилактическое мероприятие продлится по 20 мая

15 мая 2026 06:12
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Госавтоинспекция по 20 мая проводит республиканское профилактическое мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно направлено на повышение безопасности грузовых перевозок.

Особое внимание – нарушениям и ДТП с участием грузовиков с прицепами. За первые месяцы 2026 года по вине водителей большегрузов произошло немало аварий с тяжелыми последствиями.

ГАИ взяла под контроль грузовые перевозки – профилактическое мероприятие продлится по 20 мая-2

Андрей Гаркуша, первый заместитель начальника Главного управления ГАИ МВД Беларуси:
За 4 месяца текущего года по вине водителей большегрузных автомобилей зарегистрировано 126 дорожно-транспортных происшествий, в которых 17 человек погибло и 129 получили ранения различной степени тяжести. Напоминаем водителям грузовых автомобилей о необходимости контроля за размещением и состоянием перевозимого груза, в том числе техническим состоянием транспортных средств. При выявлении нарушений, связанных с допуском перевозки неисправного транспорта, должностные лица будут привлечены к административной ответственности. 

В рамках мероприятия ГАИ усиливает контроль на ключевых направлениях и продолжает профилактическую работу с перевозчиками, чтобы снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах страны.

Кубраков принял участие в открытии обновленного здания ГАИ в Столбцах.

# ГАИ

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