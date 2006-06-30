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ГАИ вносит изменения в организацию движения транспорта

30 июня 2006 08:38
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Во время предстоящих праздничных мероприятий в центре Минска будет ограничено движение транспорта, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.2 июля с 9.30 до 15.00  будет   перекрыто   движение по  проспекту  Победителей  на  участке  от  проспекта Независимости до улицы Орловской.  3  июля  в связи с проведением парада с 9.00 до 13.00 будет закрыто  движение  транспорта  по  проспекту  Машерова  от улицы Тимирязева  до улицы Даумана, а также по проспекту Победителей  от улиц   Игнатенко  до  улицы  Мельникайте.
В связи с проведением праздничного салюта (3 июля с 22.30 до 23.30)   будет ограничено   движение  транспорта   по   проспекту Победителей  на участке от улицы Гвардейской до улицы Мельникайте, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Заславской.
# общество

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