ГАИ вносит изменения в организацию движения транспорта

Во время предстоящих праздничных мероприятий в центре Минска будет ограничено движение транспорта, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.2 июля с 9.30 до 15.00 будет перекрыто движение по проспекту Победителей на участке от проспекта Независимости до улицы Орловской. 3 июля в связи с проведением парада с 9.00 до 13.00 будет закрыто движение транспорта по проспекту Машерова от улицы Тимирязева до улицы Даумана, а также по проспекту Победителей от улиц Игнатенко до улицы Мельникайте.

В связи с проведением праздничного салюта (3 июля с 22.30 до 23.30) будет ограничено движение транспорта по проспекту Победителей на участке от улицы Гвардейской до улицы Мельникайте, а также по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до улицы Заславской.