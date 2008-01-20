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ГАИ в выходные дни будет проводить негласный контроль

20 января 2008 14:52
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Большинство ДТП происходит в выходные, поэтому в эти дни стражи дорожного порядка решили усиленно контролировать основные автомагистрали республики с помощью фотофиксации. За соблюдением правил движения будут наблюдать негласно. Под особым контролем ГАИ будут находиться автодороги: Брест- Минск-граница России, Минск-Могилев, МКАД, Логойск-Смолевичи- Марьина Горка, Минск-Гомель-граница Украины, Минск-Витебск, Борисов-Вилейка-Ошмяны, Минск-Калачи-Мядель, Минск-Молодечно- Нарочь.
# общество

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