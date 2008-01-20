ГАИ в выходные дни будет проводить негласный контроль
Большинство ДТП происходит в выходные, поэтому в эти дни стражи дорожного порядка решили усиленно контролировать основные автомагистрали республики с помощью фотофиксации.
За соблюдением правил движения будут наблюдать негласно.
Под особым контролем ГАИ будут находиться автодороги: Брест-
Минск-граница России, Минск-Могилев, МКАД, Логойск-Смолевичи-
Марьина Горка, Минск-Гомель-граница Украины, Минск-Витебск, Борисов-Вилейка-Ошмяны, Минск-Калачи-Мядель, Минск-Молодечно-
Нарочь.