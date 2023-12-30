ГАИ усилит контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами на период больших выходных

ГАИ усилит контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большие выходные – не повод расслабляться. И об этом сотрудники Госавтоинспекции напоминают даже стихами: «В Новый год и в добрый путь – за рулем ты трезвым будь!»

И под этим девизом до конца праздников продолжатся единые дни безопасности по всей стране. О том, что пьяный на дороге – это опасность, становится наглядно ясно на примере аварии, которая случилась минувшей ночью.

Женщина, в крови которой было 1,7 промилле алкоголя, села за руль легковушки. На дороге Р-2 в Березовском районе она насмерть сбила водителя грузовика, который вышел из кабины. Далее машина столкнулась с полуприцепом. Погиб еще один человек, который находился в салоне. По данным ГАИ, за этот год по вине нетрезвых погибли 50 человек и 225 получили травмы. Вместе с тем, практически каждое второе ДТП в состоянии опьянения совершено по вине пешеходов, а каждое пятое – велосипедистов.