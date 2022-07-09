ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси. Пристальное внимание трассам М1 и М4

Новости Беларуси. ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси. В наступившие выходные пристальное внимание аварийно-опасным участкам трасс М1 «Брест – Минск – граница России» и М4 «Минск – Могилев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поле зрения правоохранителей – выполнение скоростных режимов, правил маневрирования и перевозки малолетних пассажиров, а также предупреждение нарушений мотоциклистами, велосипедистами и пешими участниками дорожного движения. Патрули выйдут на трассы также с целью недопущения участия в дорожном движении водителей в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим под особым контролем будут места массового отдыха граждан.