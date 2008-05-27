ГАИ столицы усиливает контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов

Ежедневно инспекторы будут дежурить вблизи нерегулируемых переходов. Автомобилистов, нарушающих Правила движения, ждет наказание. Акция "Пропусти пешехода" в рамках месячника безопасности - это только одна из мер профилактики ДТП с участием пешеходов.



По статистике, ДТП с участием пешеходов чаще всего происходят на нерегулируемых переходах. Свой вклад в профилактику этих правонарушений сотрудники ГАИ делают ежедневно. Только во Фрунзенском районе около сотни нерегулируемых пешеходных переходов. Каждый нужно охватить бдительным оком правоохранителя.



В Европе наказание за то, что не пропустил пешехода строгое. Поэтому там редкий водитель ну уступит дорогу. Впрочем, не только штрафами жива культура вождения. Сами госавтоинспекторы отмечают, что профилактика также благотворно сказывается на культуре вождения.



За время прошедшего рейда были зафиксировано десятки нарушений правил со стороны водителей. Одному пришлось и вовсе распрощаться с правами. Число таких дежурств сотрудники госавтоинспекции будут увеличивать. Ведь других эффективных способов сделать водителей более дисциплинированными пока не придумано.