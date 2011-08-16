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ГАИ совместно с православной церковью провели акцию на местах самых серьезных аварий в Минске

16 августа 2011 18:19
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Священнослужитель провел обряд освящения опасных перекрестков района, на которых произошли ДТП с летальным исходом.

Виктор Якушев, священник прихода иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость»:
Эти меры принимались уже издревле. Если на каком-то перекрестке не могли разъехаться две подводы, естественно, служился молебен, освящалось это место, ставили крест. Молились. Просили Господа о помощи.

Эти места не раз фиксировались в милицейских протоколах. И хоть перекрестки оборудованы светофорами и зебрами, загадку этих бермудских треугольников не могут разгадать и специалисты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Волчек, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Фрунзенского района:
Не всегда виноваты только пешеходы, потому что они переходят дорогу в неустановленном месте, но и водители. Они просто обязаны прогнозировать обстановку, раз уж управляют источником повышенной опасности.

# общество

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