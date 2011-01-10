ГАИ штрафуют водителей авто, припарковавшихся у обочины

Автовладельцев просят не парковать автомобили вдоль дорог.

Напомним, по новым правилам дорожного движения, которые вступили в силу с начала января, для таких нарушителей предусмотрены серьезные штрафы — вплоть до 10 базовых величин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Шуканов, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ Фрунзенского района Минска:

Машины, которые припаркованы с нарушением правил ПДД, в неустановленных местах, очень мешают уборке снега. Могут быть сложности и у самого владельца выбраться из этого снежного вала. Поэтому просьба ко всем водителям убрать свои транспортные средства оттуда, где это запрещено.