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ГАИ штрафуют водителей авто, припарковавшихся у обочины

10 января 2011 13:10
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Автовладельцев просят не парковать автомобили вдоль дорог.

Напомним, по новым правилам дорожного движения, которые вступили в силу с начала января, для таких нарушителей предусмотрены серьезные штрафы — вплоть до 10 базовых величин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Шуканов, инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ Фрунзенского района Минска:
Машины, которые припаркованы с нарушением правил ПДД, в неустановленных местах, очень мешают уборке снега. Могут быть сложности и у самого владельца выбраться из этого снежного вала. Поэтому просьба ко всем водителям убрать свои транспортные средства оттуда, где это запрещено.

# общество

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