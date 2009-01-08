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ГАИ рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок в морозную погоду

08 января 2009 14:39
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В Беларусь пришла зима с настоящими морозами. Вот уже несколько дней температура воздуха днем - 15, а в некоторых регионах и ниже 20. В больницах фиксируют случаи обморожения, только в столице за минувшие сутки — 13, в Гомеле один человек умер. А если и выезжать, то только на исправном автомобиле. Особое внимание — пешеходам, которые в темное время суток должны обозначать себя световозвращающими элементами. Отметим, за прошедшие сутки в республике произошло пять аварий, в которых пять человек получили травмы.
# общество

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