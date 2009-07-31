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ГАИ проводит единый день безопасности

31 июля 2009 07:14
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Внимание правоохранителей – профилактике ДТП с превышением скорости. Инспекторы также побывают на предприятиях и в автохозяйствах города. А для водителей-нарушителей в управлении ГАИ проведут кинолекторий. Только в Минске с начала года к административной ответственности привлечено более 37,5 тысяч лихачей – почти на пять тысяч больше, чем в прошлом. По их вине за полгода произошло 98 аварий, 11 человек погибли, 124 получили травмы. Так что девиз акции «Тише едешь – дальше будешь!» автолюбителям следует взять на вооружение.
# общество

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